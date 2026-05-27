Am Freitag, 12. Juni 2026 lädt der Umweltausschuss der Stadtgemeinde ins Naturschutzgebiet ein. Von 16 bis 17 Uhr findet eine kostenlose Führung durch die Puchheimer Au statt.

Die Gewässerökologen vom Büro Blattfisch zeigen und erklären die faszinierende Tier- und Pflanzenwelt des Attnang-Puchheimer Naturjuwels. Nutzen Sie diese einmalige Chance und erkunden Bereiche, die normalerweise nicht zugänglich sind.

Treffpunkt ist um 16 Uhr bei der Basilika. Die Führung findet nur bei trockenem Wetter statt.

Die Stadtgemeinde ersucht um Voranmeldung bis 9. Juni im Umweltreferat unter: 07674 615-266 oder -277 oder umwelt@attnang-puchheim.ooe.gv.at