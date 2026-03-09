Bad Ischl hat einen neuen Ort für stilvolle Wohnideen: Mit „Tulpe – Interior Solutions“ haben Kaj, Sue und ihr vierbeiniger „kaufhündischer Berater“ Petucci ein junges Unternehmen im Herzen des Salzkammerguts gegründet. Während der gebürtige Holländer Kaj als Tischler aus Leidenschaft maßgeschneiderte Möbel mit viel Liebe zum Detail und Blick auf individuelle Wünsche fertigt, sorgt Sue im Shop in der Grazerstraße 24 für stilvolle Accessoires und besondere Geschenkideen für das Zuhause.

„Tulpe“ steht für individuelle Raumkonzepte: Von maßgefertigten Möbeln über Küchen, Türen und Böden bis hin zu Lieferung und Montage erhalten Kundinnen und Kunden alles aus einer Hand. Besonders wichtig sind dem Team Nachhaltigkeit, Qualität und die Zusammenarbeit mit regionalen Partnern. Im Salzkammergut erfolgt die Lieferung kostenlos direkt nach Hause.

In der neuen Ausstellung im Showroom können Besucher:innen gemütliche Möbel, stilvolle Wohnaccessoires und besondere Lieblingsstücke entdecken. Wer möchte, kann auch bequem online shoppen oder einen persönlichen Beratungstermin vereinbaren.

Neben dem Handwerk liegen Kaj und Sue auch das Miteinander am Herzen. Am 7. März lud „Tulpe“ zu einer ersten Spendenaktion bei Kaffee und Kuchen ein. Frauen aus der Region nutzten die Gelegenheit, sich im Shop zu treffen, zu vernetzen und gemeinsam Gutes zu tun.

Die Initiative läuft den gesamten März weiter: Für alle Maßanfertigungen spendet „Tulpe“ drei Prozent des Bestellwerts an die Frauenberatungsstelle Inneres Salzkammergut. Damit verbindet das junge Unternehmen Wohnkultur mit sozialem Engagement – ganz nach dem Motto: Ein schönes Zuhause entsteht auch durch Zusammenhalt. Die Frauenberatungsstelle Inneres Salzkammergut bedankt sich jetzt schon für diese großartige Idee!