Am letzten Übungsabend durften sich die Kameraden der Hauptfeuerwache Bad Ischl über einen speziellen Besuch freuen: Eine Abordnung der Volksspielgruppe Bad Ischl unter der Leitung von Obmann Martin Stögner, fand sich pünktlich zum Übungsbeginn im Gerätehaus ein.

Grund dafür war ein Anlass, welcher die Sicherheit der Kameraden und aller an Einsätzen, Übungen oder Veranstaltungen beteiligten Menschen um ein Wesentliches erhöht: Aus den Einnahmen des jährlich im Herbst stattfindenden Theaters, sponserten die Laienschauspieler der Theatergruppe, einen halbautomatischen Defibrillator, welcher bei akuten Erkrankungen Leben retten kann.

Während der Standeskontrolle übergab Obmann Martin Stögner den Defibrillator an den Pflichtbereichskommandant Jochen Eisl und seine Kameraden.

Wie man sieht bringt ein Besuch beim Theater nicht nur einen unterhaltsamen Abend für das Publikum, sondern auch eine wertvolle Unterstützung für tolle Projekte.

Die Kameraden der Hauptfeuerwache Bad Ischl bedanken sich sehr herzlich für die wichtige Unterstützung und freuen sich schon auf das nächste, sicher wieder absolut sehenswerte Theaterstück November im Pfarrheim Bad Ischl.