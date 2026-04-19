Ein besonderer Ausflug stand dieser Tage auf dem Programm des Ebenseer Pensionistenverbandes. Die Fahrt führte die Ebenseer nach Frankenmarkt wo als erstes der Besuch der Schokoladen Manufaktur „Frucht und Sinne“ auf dem Programm stand. Bei einer Führung durch den Betrieb lernten sie alle Produktionsschritte zur Herstellung diverser Schokosorten kennen. Auch zahlreiche Kostproben durften sie genießen und anschließend wurde natürlich auch fleißig eingekauft. Nach einem stärkenden Mittagessen ging es weiter zur „Erlebnisgärtnerei Bergmoser“, wo die Pensionisten die diversen Anbau Methoden vor Ort erkunden und die dolle Blütenpracht der verschiedenen Pflanzen bewundern konnten. Mit diversen Blumen und Pflanzen im Gepäck, ging dieser erlebnisreicher Tag zu Ende.