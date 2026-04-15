Am Sonntag, 12.04.2026 fand die Konzertwertung des OÖ. Blasmusikverbandes Bezirk Wels im Kulturraum TRENK.S in Marchtrenk statt.

Zum ersten Mal stellte sich die Feuerwehrmusik Langwies in der Leistungsstufe D der Fachjury unter dem Vorsitz von Gottfried Reisegger. Dirigiert wurde die Kapelle von ihrem Kapellmeister Konsulent Fritz Neuböck.

Mit dem Pflichtstück „SISI – Kaiserin von Österreich“ von Otto M. Schwarz, dem Selbstwahlstück „Your´re Welcome“ von Fritz Neuböck sowie dem Schwerpunktstück „The Cave“ von Florian Moitzi erspielte sich die Kapelle beachtliche 93,83 Punkte und somit eine Goldmedaille!

Die intensive Probezeit sowie die eifrige Vorbereitung haben sich bezahlt gemacht. Die gesamte Kapelle freut sich sehr über die erbrachte Leistung und ist stolz auf diesen gemeinsamen musikalischen Erfolg.

D´ Musi lebt!