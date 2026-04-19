Der letzte Übungsabend bot einen Grund zum Feiern: Manfred Houdek lud seine Kameraden anlässlich seines 50sten Geburtstags zu Speis und Trank im Gerätehaus ein.

Manfred ist einer der spätberufenen Mitglieder der Hauptfeuerwache. Er ist erst seit Juli 2022 aktiv dabei, hat in dieser kurzen Zeit allerdings schon einiges geleistet: So konnte er das technische Hilfeleistungsabzeichen, das Branddienstleistungsabzeichen und auch das Feuerwehrleistungsabzeichen jeweils in Bronze erwerben. In seinem Brotberuf ist Manfred selbstständiger Elektriker, was auch seinen Kameraden im Einsatz und in der Übung zu Gute kommt. Als Spezialist in Sachen Photovoltaik, was ja in der heutigen Zeit immer mehr (auch in der Feuerwehr) zum Thema wird, ist Manfred sehr geschätzt. Bei einer eigenen Übung zum Thema Photovoltaik und Speicher, sensibilisierte Manfred seine Kameraden auf die bestehenden Gefahren im Einsatzfall.

Der Pflichtbereichskommandant Jochen Eisl überreichte ihm ein Präsent und gratulierte im Namen aller Anwesenden sehr herzlich zum Geburtstag.