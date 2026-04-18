Ein Jubeltag für die Gemeinde St. Konrad war am Freitag 17.4.2026 der „Gesundheitstag im Zuge der 25 Jahre Feier gesunde Gemeinde“. Unter dem Motto gesund bleiben – Bewegung erleben – gemeinsam aktiv wurde der Turnsaal der Volksschule St. Konrad in ein Gesundheitszentrum mit gesunde Leckerbissen, einer Jubiläumstombola, einem Glücksrad, Kinderstationen und viele Unternehmer mit Stationen wie Hörtest, Sehtest, Kälteanwendung bei Schmerzen, Ultraschall Untersuchung durch Gemeindearzt Dr. Dietmar Bammer, Rotes Kreuz mit Defibrillator und vieles mehr umgewandelt.

Ilse Hummer als Moderatorin und ihr Team der gesunden Gemeinde haben ganze Arbeit geleistet. Sie konnte als Ehrengäste Andrea Mayr Regionalbetreuung Gesunde Gemeinde Bezirk Gmunden, Thomas Schwarzenbrunner vom Land OOE Abtlg. Gesundheit, den Hausherrn und Bürgermeister von St. Konrad Herbert Schönberger, als Ehrengast MBA Thomas Sykora, einen der besten Schifahrer Österreichs, viele Gemeindevertreter aus allen Fraktionen, eine große Anzahl an Besucherinnen und Besucher begrüßen. Als ersten Höhepunkt traten die Schülerinnen und Schüler der HS St. Konrad auf, die speziell für Ehrengast Thomas Sykora zum Lied „Schifahrn“ von Wolferl Ambros einen schwungvollen Tanz aufführten.

Es folgten die Grußworte der Ehrengäste, die alle samt dem Team der gesunden Gemeinde St. Konrad ihre Hochachtung für 25 Jahre wertvolle und erfolgreiche Arbeit aussprachen. Natürlich gab es auch eine Autogrammstunde von Stargast Thomas Sykora, der seinen Arm für die Unterschriften ordentlich in Anspruch nehmen musste. Speziell die Kids waren hellauf begeistert. Die Pause wurde auch von vielen Besuchern für Tests an den Stationen und offene Fragen genützt. Die Podiumsdiskussion drehte sich natürlich um Bewegung, gesunde Ernährung und Gesundheit, bei der die teilnehmenden Fachleute ihre Statements vor versammelten Publikum abgaben.

Mit vielen Gesprächen und gemütlichen Runden an den Tischen, wo auch vom reichhaltigen Buffet viel Gebrauch gemacht wurde, endete die erfolgreiche Veranstaltung Gesundheitstag zur 25 Jahre Feier gesunde Gemeinde St. Konrad.