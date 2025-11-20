Am 12. Dezember 2025 verwandelt sich der Gemeindeplatz St. Konrad in eine Bühne voller Feuer, Tradition und winterlicher Stimmung: Das Krampuskränzchen lädt alle Besucherinnen und Besucher zu einem Abend ein, der Brauchtum, Unterhaltung und Gemeinschaft auf unverwechselbare Weise verbindet.

Bereits ab 17:00 Uhr laden gemütliche Hütten zum Verweilen ein. Heiße Getränke und herzhafte Spezialitäten sorgen dafür, dass niemand frieren muss, während sich der Platz in eine schaurige Bühne verwandelt und die ersten Zeichen des wilden Krampustreibens spürbar werden.

Um 18:30 Uhr beginnt der Höhepunkt des Abends: der spektakuläre Krampuslauf. Sieben ausgewählte Krampusgruppen präsentieren einen eindrucksvollen Lauf, der den Gemeindeplatz in einen geheimnisvollen Schauplatz voller Energie verwandeln.

Ein ruhigerer, feierlicher Moment folgt um 19:15 Uhr, wenn der Nikolaus eintrifft und den Kindern eine Portion adventliche Freude bringt.

Organisiert von den Viechtwanger Tramboch Teufeln und der Freiwilligen Feuerwehr St. Konrad, steht das Krampuskränzchen für echtes regionales Brauchtum – lebendig, authentisch und für alle Generationen zugänglich.

Eintritt frei, Stimmung garantiert – seien Sie dabei, wenn St. Konrad den Krampus begrüßt!