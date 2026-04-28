In St. Konrad ist ein Rettungsfahrzeug mit einem Patienten an Bord von der Straße abgekommen und hat sich überschlagen. Vier Personen wurden dabei leicht verletzt. Als mögliche Unfallursache nennt die Polizei Sekundenschlaf des 22-jährigen Lenkers.

Der Unfall ereignete sich am Dienstag. Ein 22-Jähriger war mit einem Rettungsauto unterwegs, in dem sich zwei Sanitäter sowie ein Patient befanden. Das Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich.

Der Lenker, die beiden Sanitäter sowie der Patient erlitten leichte Verletzungen. Ein Transport in ein Krankenhaus war jedoch nicht erforderlich. Die Freiwilligen Feuerwehren St. Konrad und Gmunden rückten mit insgesamt 30 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen aus, um die Unfallstelle abzusichern, berichtet die Polizei.