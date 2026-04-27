Auch im vorletzten Spiel in der „Fremde“ konnte sich das Team des Trainer-Trios: Jürgen Wabitsch-Iren Toth-Mario Zolgar durchsetzen und gewann beim

USV St. Pantaleon in der Frauenklasse Süd/West mit 4:1 (0:0). Die Tore der Gäste erzielten: Anna-Katharina Stockinger (2), Nina Grieshofer, und Stefanie Mühlbacher; für die Heimelf scorte Julia Sigl.

Die Gastgeberinnen waren nach dem Trainerwechsel mit Neo-Coach Sven Wagner angetreten, der trotz Niederlage nicht unzufrieden mit seinem Team ob der Stärke der Gmundnerinnen war und auch Lob für die Siegerinnen fand: „Wir konnten in der 1. Spielhälfte voll mit den Gästen mithalten und gingen kurz nach Wiederanpfiff in der 46. Minute sogar mit 1:0 in Führung. Gmundens Spielerinnen waren uns körperlich überlegen, schafften dann den Ausgleich und „drehten“ schließlich noch den Spielstand. Der Sieg der Gäste ist unbestritten verdient, wenn er auch nach meinem Geschmack im Endeffekt zu hoch ausgefallen ist. Gmunden bewies aber, dass sie eine sehr gute Mannschaft haben, die einfach besser als unser Team ist“.

Headcoach Jürgen Wabitsch (SV Gmundner Milch) meinte: :„Wir haben heute in der 1. Spielhälfte „Chancenwucher“ betrieben, mindestens 3,4 „Hochkaräter“ vergeben und gerieten trotz Feldüberlegenheit sogar nach der Pause mit 0:1 in Rückstand. Dann haben wir uns erfangen, das Spiel „gedreht“ und schließlich verdient gewonnen. Die Gastgeberinnen haben stark gekämpft, ihre schnelle Sturmspitze Julia Sigl geschickt eingesetzt und so für „Nadelstiche“ und das Gegentor gesorgt.

„Triple-Pack“ in der LSP- Arena steht vor der Tür!

Nun bereiten wir uns auf das 1. von 3 Heimspielen vor, am kommenden Samstag, 2. Mai, haben wir um 15.00 Uhr die SPG Weibern/Taufkirchen-Trattnach in der LSP-Arena Gmunden zu Gast und hoffen auf zahlreiche ZuschauerInnen. Am 9. Mai spielen wir daheim gegen den UFC Attergau und am 30. Mai gegen die schärfsten „Verfolgerinnen“ der SPG Eberstalzell / Pettenbach / Ried i.Trkr., die mit 30 Zählern nur 3 Punkte hinter uns „lauern“.