Am frühen Abend des 27. April kam ein Cabrio auf der B145 in Fahrtrichtung Traunkirchen auf Höhe der sogenannten „Zigeunerlinde“ aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und landete im angrenzenden Bachbett.

FF Altmünster/Fischer

Die Lenkerin konnte sich eigenständig aus dem Unfallfahrzeug befreien. Sie wurde zur Sicherheit und für weitere Untersuchungen vom Rettungsdienst ins Salzkammergut Klinikum gebracht.

Um 18:28 Uhr wurde die Feuerwehr Eben/Nachdemsee zu den Aufräumarbeiten alarmiert. Nach der ersten Lageerkundung entschied der Einsatzleiter, die Feuerwehr Altmünster nachzualarmieren, um das Fahrzeug mittels Krans aus dem Bach zu heben.

FF Altmünster/Fischer

Nach der erfolgreichen Bergung wurde der Wagen auf einem nahegelegenen Parkplatz für das Abschleppunternehmen bereitgestellt.

Während der gesamten Bergungs- und Aufräumarbeiten musste die stark befahrene Bundesstraße halbseitig gesperrt werden. Dies führte zu erheblichen Verzögerungen im dichten Abendverkehr. Nach gut einer Stunde konnte die B145 wieder vollständig für den Verkehr freigegeben werden.

Bericht und Fotos: FF Altmünster/Fischer