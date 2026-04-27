Und wie könnte diese Jubiläumsfeier unseres Orchesters unter Dirigent Fritz Neuböck wohl anders aussehen, als in Form eines fulminanten Konzertes am 09. Mai 2026 im Festsaal der Landesmusikschule Ebensee. Hören Sie als besondere Highlights unter anderem Erstaufführungen der Kompositionswerke gleich dreier Ebenseer – nämlich Kurt Druckenthaner, Leonhard Gaigg und Fritz Neuböck. Weiters wird das Orchester dieses Mal stimmgewaltig vom Ebenseer Kirchenchor, dem Hodgepodge Chor Bad Goisern, dem Chorus Lacus Felix Gmunden sowie dem Stadtchor Gmunden unterstützt. Da tut sich was auf der Bühne!

Feiern Sie mit uns ab 19:00 Uhr!