Am Montagmorgen ist es in Gmunden zu einem Verkehrsunfall zwischen einem E-Bike-Fahrer und einem Transporter gekommen. Ein 18-Jähriger wurde dabei verletzt. Die Lenkerin dürfte den Radfahrer beim Abbiegen übersehen haben. Ersthelfer kümmerten sich sofort um den Verletzten.

Der Unfall ereignete sich am 27. April 2026 gegen 05:40 Uhr. Eine 57-Jährige aus dem Bezirk Gmunden war mit ihrem Transporter von Hofgarten kommend in Richtung Laakirchen unterwegs. Zur selben Zeit fuhr ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden mit seinem E-Bike auf der Krottenseestraße in Richtung Stadtgebiet Gmunden. Beim Linksabbiegen in die Krottenseestraße dürfte die Lenkerin den Radfahrer übersehen haben, wodurch es zum Zusammenstoß kam.

Zwei Ersthelfer sowie die Unfalllenkerin kümmerten sich bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte um den verletzten 18-Jährigen. Der E-Bike-Fahrer wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades nach der Erstversorgung in das Klinikum Wels eingeliefert.

Quelle: LPD OÖ