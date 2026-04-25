Im Rahmen des „Liebstattsonntags“ haben die Gmundner Konditoren eindrucksvoll bewiesen, dass süße Handwerkskunst und soziales Engagement perfekt zusammenpassen. Beim Kinderspaß- und Herzen verzieren konnten gemeinsam 1.145,- Euro für die Feuerwehrjugend Gmunden gesammelt werden. Am Donnerstag 23.4.2026 überreichten die Gmundner Konditoren Gerhart Hinterwirth, Sebastian Brenner, Ronni Baumgartner und Patrick Steiner gemeinsam mit Gmundens Bürgermeister Mag. Stefan Krapf an den Kommandanten der Gmundner Feuerwehr ABI Gerald Kahrer einen Scheck über 1.145,- € für den erfolgreichen Feuerwehr Nachwuchs.

Mit viel Einsatz, Kreativität und Herzblut engagierten sich die beteiligten Betriebe für den guten Zweck. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher nutzten die Gelegenheit, feine Lebkuchenherzen zu verzieren und genießen und gleichzeitig die wichtige Nachwuchsarbeit der Feuerwehr zu unterstützen. So sieht echtes soziales Engagement aus und wenn man sieht, was die Feuerwehren in diesen Zeiten leisten, kann man nur alle Hochachtung aussprechen.