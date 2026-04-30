Am Donnerstag stellte die Polizei im Bezirk Vöcklabruck im Zuge von Ermittlungen eine Cannabis-Indooranlage sicher. Ein 42-Jähriger steht im Verdacht, über mehrere Jahre hinweg Cannabis gewinnbringend weitergegeben zu haben.

Die Polizei führte seit Februar 2026 Ermittlungen nach dem Suchtmittelgesetz gegen einen 42-Jährigen aus dem Bezirk Vöcklabruck. Im Rahmen einer gerichtlich bewilligten Hausdurchsuchung wurde eine professionell betriebene Indoor-Aufzuchtanlage mit 16 Cannabispflanzen vorgefunden und sichergestellt.

Umfangreiche Ermittlungen und mehrere Abnehmer

Im Zuge der Ermittlungen konnten mehrere Abnehmer ausgeforscht werden. Diese belasten den Beschuldigten, im Zeitraum von Anfang 2023 bis März 2026 insgesamt rund 1.150 Gramm Cannabis überwiegend im Raum Vöcklabruck und Timelkam gewinnbringend weitergegeben zu haben.

Weitere Verdachtsmomente und Anzeige

Sowohl der Beschuldigte als auch einige Abnehmer stehen zudem im Verdacht, vorschriftswidrig verschreibungspflichtige Medikamente erworben, besessen, konsumiert und größtenteils entgeltlich weitergegeben zu haben. Der 42-Jährige wird wegen des Verdachts des Suchtmittelhandels sowie der missbräuchlichen Verwendung von psychotropen Stoffen bei der Staatsanwaltschaft Wels angezeigt.

Quelle: Polizei Oberösterreich