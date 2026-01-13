Istanbul – Timelkam – Calais! So hätte man die Strecke des legendären „Orientexpress“ in aller Kürze beschreiben können, denn tatsächlich liegt der pittoreske Bahnhof von Timelkam an der früheren Strecke dieses prominenten Zuges. Es ist allerdings nicht überliefert, ob er tatsächlich jemals hier Halt machte. Doch ab 20.Februar 2026 wird sich das ändern! Denn mit MORD IM ORIENTEXPRESS machen der berühmte Zug, eine Leiche und jede Menge Verdächtige im Treffpunkt Pfarre Station! Für den schrulligen Detektiv Hercule Poirot (gespielt von Johann S. Wagner) beginnt sein wohl schwierigster Fall, über dem ein scheinbar undurchdringlicher Schleier vieler Geheimnisse liegt. Jeder der Passagiere des Zuges hat nicht nur Lügen und Intrigen im Gepäck, sondern könnte auch das Blut des Opfers an den Händen kleben haben. Das Publikum ist eingeladen an Bord zu kommen, mitzurätseln und sich von der Lösung des Falles überraschen zu lassen.

Der Vorverkauf zu unserem Stück beginnt am 16. Jänner 2026 auf www.sjb.at, die Premiere findet am 20. Februar 2026 um 18 Uhr im Treffpunkt Pfarre in Timelkam statt, die restlichen Termine ersehen Sie auf beiliegendem Flugblatt bzw. in der unten stehenden Aufstellung.

Regie führt Alois Hangler gemeinsam mit Lukas Grünbacher.

Hier die Besetzung:

Hercule Poirot Johann S. Wagner

Constantine Bouc Andreas Krautscneider

Mary Debenham Magdalena Hangler

Hector MacQueen Herbert Seiringer

Pierre Michel (Schaffner) Bernhard Harringer

Natalya Dragonmiroff Helga Stammler

Greta Ohlsson Evelyn Lehner

Helena Andrenyi Rebecca Binder

Helen Hubbard Liselotte Bachmann

James Arbuthnot Tobias Habring

Samuel Ratchett Gottfried Zwielehner

Oberkellner Lukas Grünbacher