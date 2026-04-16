In einer Wohnung eines Mehrparteienwohnhauses in Schwanenstadt ist es am späteren Mittwochabend zu einem Küchenbrand gekommen.

Die Einsatzkräfte zweier Feuerwehren wurden am späteren Mittwochabend mit dem Einsatzbegriff „Brand Gebäude mehrstöckig“ zu einem Mehrparteienwohnhaus in Schwanenstadt alarmiert, nachdem in der Küche ein Feuer ausgebrochen ist.

Der Küchenbrand konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden. Die Nachbarwohnungen wurden kurzzeitig evakuiert. Nachdem die Brandwohnung belüftet worden ist und dadurch das Gebäude wieder rauchfrei war, konnten die betroffenen Bewohnerinnen und Bewohner zurück in ihre Wohnungen.

Eine Frau und ein Kind – beide aus der Wohnung, in der es gebrannt hatte – wurden zur Sicherheit zur Kontrolle ins Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck gebracht.

Quelle: LPD OÖ