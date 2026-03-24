In der Nacht auf Samstag ist es in Schwanenstadt zu mehreren Vorfällen in einer Diskothek gekommen. Ein 35-jähriger Mann wurde festgenommen, nachdem er Gäste belästigt und bedroht haben soll.

Der 35-jährige Mann aus dem Bezirk Salzburg-Umgebung soll in der Nacht auf vergangenen Sonntag in einer Diskothek ein bislang unbekanntes weibliches Opfer am Gesäß begrapscht haben. Daraufhin wurde er vom Türsteher des Lokals verwiesen.

In weiterer Folge meldete ein weiteres unbekanntes Opfer, ein Mann, dass der 35-Jährige ihn mit dem Abstechen bedroht habe. Daraufhin verständigte der Türsteher die Polizei.

Anhaltung im Stadtgebiet von Vöcklabruck

Der Beschuldigte verließ den Ort mit einem PKW gemeinsam mit drei weiteren Personen. Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte das Fahrzeug im Stadtgebiet von Vöcklabruck von einer Polizeistreife angehalten werden. Der Mann zeigte deutliche Anzeichen einer Alkoholisierung, verweigerte jedoch den Alkotest. Der Führerschein wurde ihm daraufhin abgenommen.

Mit Kopfstößen und Fußtritten gegen Polizei

Während der Amtshandlung soll sich der 35-Jährige zunehmend aggressiv verhalten haben und wurde schließlich festgenommen. Beim Abführen versuchte er laut Polizei mehrfach, die Beamten mit Kopfstößen zu attackieren.

Auch auf dem Weg zur Polizeiinspektion soll sich das aggressive Verhalten fortgesetzt haben, wobei der Mann versucht habe, die Polizisten mit Fußtritten im Gesichtsbereich zu treffen.

Bei der Einvernahme zeigte sich der Mann teilweise nicht geständig und verweigerte teilweise die Aussage. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wels wurde er in die Justizanstalt Wels eingeliefert, die Anordnung wurde jedoch später wieder aufgehoben. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Quelle: LPD OÖ