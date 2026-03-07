Sechs Feuerwehren standen Samstagnachmittag bei einem Brand bei einem Holzverarbeitungsbetrieb in Schwanenstadt im Einsatz.

Während die örtliche Feuerwehr gerade bei einem schweren Verkehrsunfall in der Nachbargemeinde im Einsatz stand, gab es im eigenen Gemeindegebiet den nächsten Alarm. Bei einem holzverarbeitenden Unternehmen ist es im Silobereich zu einem Brand gekommen. Die Einsatzkräfte von insgesamt sechs Feuerwehren standen daraufhin im Einsatz.

Der Silo musste ersten Angaben nach zumindest teilweise ausgeräumt werden. Auch ein Radlader wurde an die Einsatzstelle berufen. Zudem errichteten die Einsatzkräfte gleich mehrere Löschwasserzubringerleitungen. Die Löscharbeiten werden sich ersten Angaben nach zumindest noch bis in die späten Abendstunden ziehen. Die Johann-Pabst-Straße und die Molkereistraße waren für die Dauer des Einsatzes erschwert passierbar.

