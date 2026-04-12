Am Samstagabend verwandelte sich das Toscana Congress in Gmunden in einen Ort der musikalischen Vielfalt. An die 600 Besucher, darunter viele Ehrengäste und Sponsoren, allen voran BGM Jürgen Berchtaler und der ehem. BGM Dieter Helms, ließen es sich nicht nehmen, an einem grandiosen Abend teilzunehmen. Ebenfalls unter den Gästen zu finden war eine Abordnung der Partnergemeinde Altdorf in Niederbayern.

Der Musikverein Pinsdorf, unter der Leitung von Kapellmeister Hannes Doblmair, präsentierte unter dem Motto „Zwischen Fanfare und Welthit“ das heurige Frühjahrskonzert. Das Publikum erlebte eine beeindruckende Reise, die den Bogen von festlicher Tradition bis hin zu modernen Pop-Klassikern spannte. Für das nötige Ambiente sorgte die charmante Moderatorin Agnes Hofstätter, die durch den gelungenen Abend führte.

Ein festlicher Auftakt: Von New York bis zum Semmering

Der erste Teil des Abends stand ganz im Zeichen der sinfonischen Blasmusik. Kraftvoll und energiegeladen eröffnete die „Liberty Fanfare“ den Abend – ein Werk, das die pulsierende Energie New Yorks direkt in den Konzertsaal brachte. Mit der dramatischen Ouvertüre zu „Dichter und Bauer“ von Franz von Suppé bewies das Ensemble sein Gespür für opernhafte Dynamik, während der verspielte „Blumenwalzer“ für eine träumerische Atmosphäre sorgte.

Ein besonderes Highlight war das programmatische Werk „The Magic Mountain“, das die historische Erstfahrt über den Semmering musikalisch nachzeichnete. Den Abschluss des ersten Teils bildete der Marsch „Schutz und Hilfe“. Das anlässlich „50 Jahre Bundesheer“ komponierte Stück vermittelte jene Werte, die auch die Blasmusik auszeichnen: Verlässlichkeit und Zusammenhalt.

Gänsehaut mit Didi Pranter

Nach der Pause änderte sich die Klangfarbe des Abends merklich. Gemeinsam mit dem vielseitigen Musiker und Kapellmeister der Militärmusik Kärnten, Didi Pranter, tauchte das Orchester in die Welt des Pop und Rock ein. Pranter, der nicht nur am Klavier, sondern auch stimmlich beeindruckte, bewies seine Fähigkeit, unterschiedliche musikalische Welten virtuos zu vereinen.

Das Publikum zeigte sich besonders begeistert von den Neuinterpretationen großer Welthits:

Elton John: Mit kraftvollen Versionen von „Circle of Life“ und „I’m Still Standing“ sprang der Funke sofort über. „Circle of Life“, ein Titel aus „König der Löwen“ stimmgewaltig vom Kinderchor der BEA mit 40 Interpreten dargeboten – ein besonderes Highlight!

Udo Jürgens: Ein mitreißendes Medley aus Klassikern wie „Siebzehn Jahr, blondes Haar“ und „Aber bitte mit Sahne“ sorgte für ausgelassene Stimmung und bildete den emotionalen Höhepunkt des Abends.

Das Konzert in Gmunden war mehr als nur ein musikalischer Abend, es war ein Beweis dafür, wie harmonisch Tradition und Moderne verschmelzen können, wenn Leidenschaft und technisches Können aufeinandertreffen. Ein gelungener Abend, der mit Standing Ovations belohnt wurde, bleibt dem Publikum sicher noch lange in Erinnerung. Als krönenden Abschluss gab es noch im Foyer eine „After Show Party“ mit „Tante Emmas Combo“.