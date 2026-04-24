Zu einem technischen Einsatz wurde die Freiwillige Feuerwehr Altmünster Freitagmittag auf die Gmundnerberg Landesstraße gerufen. Ein talwärts fahrender PKW war aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Die Lenkerin kam mit dem Schrecken davon.

Das Fahrzeug touchierte zunächst die Leitschiene, überwand diese und kam schließlich im angrenzenden Waldstück zum Stillstand. „Es war großes Glück im Spiel, dass der Wagen keinen der Bäume frontal rammte“, so die Einsatzkräfte vor Ort.

Die Alarmierung erfolgte um 11:40 Uhr. Nach dem Eintreffen der Feuerwehr wurde die Unfallstelle abgesichert und die Bergung eingeleitet. Mittels des Krans konnte der verunfallte PKW zurück auf die Fahrbahn gehoben werden, wo er im Anschluss einem örtlichen Abschleppunternehmen übergeben wurde.

Während der Bergungsarbeiten musste die Gmundnerberg Landesstraße im betroffenen Bereich halbseitig gesperrt werden. Nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet und die Feuerwehr konnte die volle Einsatzbereitschaft wiederherstellen.

Bericht und Fotos: FF Altmünster/Fischer