Am Donnerstagvormittag ist in Vöcklabruck ein 23-Jähriger ohne gültige Lenkberechtigung von der Polizei angehalten worden. Der Mann war ausgerechnet am Weg zu seiner amtsärztlichen Untersuchung. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt, er wird angezeigt.

Der Vorfall ereignete sich am 23. April 2026 im Stadtgebiet von Vöcklabruck. Eine Polizeistreife wurde auf den 23-jährigen syrischen Staatsangehörigen aufmerksam, als dieser mit seinem PKW auf der Salzburger Straße in Richtung Bezirkshauptmannschaft unterwegs war.

Im Zuge einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann noch keine gültige Lenkberechtigung besitzt.Der 23-Jährige gab an, sich gerade auf dem Weg zur amtsärztlichen Untersuchung zu befinden. Die Polizisten untersagten dem Mann die Weiterfahrt. Er wird angezeigt.

Quelle: LPD OÖ