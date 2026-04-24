Am 8. Mai 2026 laden die Community Nurses der Gemeinden Altmünster und Traunkirchen gemeinsam mit der Gesunden Gemeinde zum Gesundheitstag ins Agrarbildungszentrum Altmünster ein. Unter dem Motto „Fit und vorsorglich – Schau auf di“ erwartet die Besucherinnen und Besucher von 13:30 bis 18:30 Uhr ein abwechslungsreiches Programm bei freiem Eintritt.

Zahlreiche regionale Aussteller präsentieren Angebote rund um Gesundheitsförderung, Vorsorge sowie körperliche und geistige Fitness. Die Veranstaltung richtet sich an alle Altersgruppen und bietet praktische Impulse für einen gesunden Alltag.

„Es ist uns wichtig, Gesundheitsangebote niederschwellig zugänglich zu machen und die Menschen für Vorsorge zu sensibilisieren“, betonen die Community Nurses Tanja Gattinger und Rebecca Schachinger. Auch seitens der Gemeinden wird die Bedeutung des Gesundheitstags hervorgehoben: „Der Gesundheitstag zeigt, wie vielfältig und engagiert die Gesundheitsangebote in unserer Region sind“, so Altmünsters Bürgermeister Martin Pelzer. „Wir freuen uns besonders über die starke Beteiligung regionaler Anbieter und das breite Themenspektrum“, ergänzt Traunkirchens Bürgermeister Christoph Schragl.

Ein besonderes Highlight bildet das Medizinkabarett mit Peter und Tekal um 14:00 Uhr, das medizinische Themen humorvoll und verständlich aufbereitet.

Der Gesundheitstag ist kostenlos und findet im Agrarbildungszentrum Altmünster statt.