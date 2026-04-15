Am Donnerstagabend ist es in Ebensee am Traunsee zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Moped und einem PKW gekommen. Ein 15-Jähriger wurde dabei schwer verletzt. Der Jugendliche missachtete laut Polizei ein Vorrangzeichen und kollidierte mit dem Fahrzeug einer 18-Jährigen.

Der Unfall ereignete sich am 23. April 2026 gegen 18:20 Uhr im Bereich des Knoten Rindbach. Eine 18-Jährige aus dem Bezirk Gmunden war mit ihrem PKW entlang der Alten Traunstraße in Fahrtrichtung Bad Ischl unterwegs.

Zur selben Zeit näherte sich ein 15-jähriger Mopedlenker von links dem Kreuzungsbereich. Dabei missachtete er das Verkehrszeichen „Vorrang geben“. In weiterer Folge kam es zur Kollision mit dem PKW. Der Jugendliche wurde durch die Wucht des Aufpralls durch die Luft geschleudert und blieb schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen.

Rettung per Hubschrauber

Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der 15-Jährige mit dem Notarzthubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die 18-jährige Lenkerin sowie ihre Beifahrerin blieben unverletzt.

Quelle: LPD OÖ