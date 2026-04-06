In einem vorgezogenen Spiel der 11. Runde der Frauenklasse Süd/West gastierten die Gmundner Fußballerinnen am Karsamstag im Schillerstadion Niederthalheim und gewannen mit 5:2 (3:0) gegen den ASV Niederthalheim 1b. Die Tore erzielten: Nina Grieshofer (4), Anna Katharina Stockinger, Mona Marie Mendes, Rozafa Rexhepi.

Die Gäste zogen bis zur Pause auf 3:0 davon, ein „Zwischenspurt“ ab der 52. Minute brachte die Heimelf binnen 4 Minuten auf 2:3 heran, ehe die Tabellen-Ersten mit 2 weiteren Treffern den Vorsprung ausbauten.

Cheftrainer Jürgen Wabitsch (SV Gmundner Milch): „Wir trafen heute auf sehr starke und spielfreudige Gegnerinnen, das hochkarätige Spiel wurde von beiden Seiten sehr gut geführt, es gab schöne Spielzüge und sehenswerte Kombinationen. Wir haben aus unseren Fehlern der Vorwoche gelernt, meine Spielerinnen haben sehr diszipliniert und effektiv agiert, ausgezeichnet gespielt, alle haben sich ein Pauschallob verdient.

Sein Pendant, Christoph HANS (ASV Niederthalheim 1b): „Wir haben über weite Strecken sehr gut gespielt und stark dagegengehalten. In den ersten 20 Minuten waren wir klar überlegen, konnten unsere Chancen jedoch leider nicht in Tore ummünzen. Danach kam der Gegner besser ins Spiel und nutzte seine Möglichkeiten konsequent. Das 1:0 für die Gäste entstand aus einer- aus unserer Sicht-strittigen Situation, da zuvor ein Foul an unserer Spielerin nicht geahndet wurde und das Spiel weiterlief. Teilweise war es ein sehr gutes Spiel „auf Augenhöhe“ und insgesamt auch ein schönes, intensives Spiel zum Anschauen.

Alles in allem war es von beiden Teams ein solides Spiel Für uns wäre definitiv mehr drin gewesen – das Ergebnis spiegelt den Spielverlauf nicht ganz wider. Jetzt gilt der Fokus dem nächsten Spiel, mit dem Wissen, dass noch mehr in uns steckt!“