Regelmäßig werden im Frühjahr und im Herbst Volkstanzabende zum Erlernen oder auch zur Freude am Volkstanz angeboten. In seiner Eigenschaft als Tanzlehrer, versteht es Gernot Gföllner die Tänze nicht nur auf der Zug zu begleiten, sondern auch die verschiedenen heimischen Tänze mit den zahlreichen Figuren zu erklären.

Unbestritten ist, das Tanz das Lebensgefühl enorm fördert und innerhalb der Gemeinschaft im Tanzkreis Freude feststellbar ist.

Umsomehr ist Gernot Gföllner Dank zu diesen Aktivitäten auszusprechen.

Die nächste Gelegenheit zum Auftanz bietet sich am kommenden Samstag18. April, in Ried i. I. um 18 Uhr, zum Frühjahrstzanz in der Jahnturnhalle, dazu spielt die Salzkammergut Geigenmusi und die Familienmusik Klein.