Bad Goisern; Um für den Marathontag bei der Salzkammergut-Trophy die „Ideallinie“ zu finden, gibt es heuer wieder eine Streckenbesichtigung.

Denn es ist sicher von Vorteil, schon vor dem Rennen einen Blick auf die Schlüsselstellen der Trophy zu werfen. Im Rahmen der Touren werden alle drei Gravelstrecken sowie die sieben MTB-Distanzen abgefahren – die Extremstrecke an zwei Tagen.

Trophy-Streckenbesichtigung am 30. und 31. Mai: Wer ist dabei?

Gemeinsam mit den Guides aus der Region und dem Trophy-Organisationsteam werden am Samstag, 30. Mai, die F-Strecke sowie die letzten 85 Kilometer der A- und B-Distanzen besichtigt. Diese Tour beinhaltet auch die gesamte C- beziehungsweise die Gravel.one-Strecke.

Am Sonntag, 31. Mai, gibt es eigene Gruppen für die Strecken D, E und G, für den ersten Teil der A-Strecke sowie für die Gravelstrecke über 52 Kilometer.

Trotz des sportlichen Hintergrunds bleibt aber bestimmt auch Zeit für eine Einkehr auf einer der urigen Almhütten der Region. Ausgangs- und Treffpunkt für die Besichtigungstouren ist grundsätzlich der Marktplatz im Zentrum von Bad Goisern. Die Besichtigung der zwei längsten Gravelstrecken startet bei der Trinkhalle in Bad Ischl. Die Teilnahme ist kostenlos; eine Anmeldung zur Trophy selbst ist aber nicht Voraussetzung. Die Streckenbesichtigung findet bei jeder Witterung statt.

Fahrtechniktraining mit Andreas Polz!

Bereits am Freitag, 29. Mai, bietet Andreas Polz, einer der beliebtesten MTB-Trainer Österreichs, ein Fahrtechniktraining in der im Herbst neu angelegten BikeTrail Area in Obertraun an. Ziel ist es, Level 1 sicher zu beherrschen beziehungsweise für Fortgeschrittene das Fahrkönnen auf Level 2 zu steigern.

Alle Infos und Anmeldungen zur Streckenbesichtigung unter www.trophy.at/streckenbesichtigung.