Bei den Inntönen 2024 feierte man die Pianistin und Komponistin als die spannendste Neuentdeckung: Liv Andrea Hauge, 29, aus Mosjøen, einer kleinen Stadt im Norden Norwegens. Heute lebt sie in Oslo als Musikerin und Komponistin, hauptsächlich im Bereich Jazz und improvisierte Musik. Im lebendigen neuen Jazz-Trio, mit dem sie bei den Jazzfreunden gastiert, arbeitet Liv Andrea Hauge mit Kertu Aer und August Glännestrand am Schlagzeug zusammen.

Ihre Musik verkörpert einen innovativen Ansatz innerhalb des klassischen Klaviertrio-Formats. Hauges Kompositionen legen Wert auf Groove, einfache, ins Ohr gehende Melodien und spontanes Zusammenspiel. Jedes Stück bietet viel Raum für Improvisation, wobei sich die Musik dynamisch entfaltet, als Reaktion auf die Energie, die zwischen Interpreten und dem Publikum geteilt wird.

Kertu Aer aus Estland ist eine preisgekrönte Bassistin, die eine Vielzahl von Jazz-nahen Ausdrucksformen spielt. 2024 wurde sie sowohl mit dem estnischen Nachwuchspreis für Jazz als auch mit dem norwegischen Jazzintro Award ausgezeichnet. Letzteren errang sie mit dem Sondre Moshagen Lightning Trio, was ihr den Titel „Young Jazz Musician of the Year“ einbrachte. Darüber hinaus spielt sie in mehreren internationalen Bands, u.a. in ihrem eigenen Quartett: Kertu Aer 4.

August Glännestrand, geboren 1996 in Vänersborg, ist ein schwedischer Schlagzeuger. Nach seinem Studium an der Fridhems Folkhögskola in Schweden zog Glännestrand nach Trondheim um am Jazz-Programm der NTNU teilzunehmen, einer Institution, die dafür bekannt ist, viele bemerkenswerte Musiker hervorzubringen.