Vöcklabruck. Das OKH – Offenes Kulturhaus Vöcklabruck lädt am 13. Mai 2026 zum nächsten Konzert der Reihe thursdays4jazz ein. Das Upper Austrian Jazz Orchestra – eine der prägenden Bigbands des Landes – bringt an diesem Abend seine langjährige Erfahrung mit dem Energiepotenzial zweier Orchesterprojekte des oberösterreichischen Jazznachwuchses zusammen.

Das Konzertformat stellt den Dialog zwischen zwei Generationen in den Mittelpunkt: Das UAJO als etablierter Klangkörper trifft auf zwei junge Orchesterprojekte aus dem Umfeld des OÖ JugendJazzOrchesters. Was dabei entsteht, ist kein Schülervorspiel – sondern ein Programm mit dem Anspruch zeitgenössischer Ensemblearbeit auf beiden Seiten.

Das Upper Austrian Jazz Orchestra besteht seit 1991 und zählt zu den bedeutenden Jazz-Großformationen Österreichs. Geleitet wird es von Saxofonist Christian Maurer. Prägend für das Orchester ist sein kollektiver Kompositionsansatz: Alle Instrumentalist:innen sind auch Komponist:innen – Programme entstehen aus der Summe individueller Zugänge und einer über 30 Jahre gewachsenen gemeinsamen Erfahrung. Das mica-Musikmagazin beschrieb das aktuelle Album „SaltChamberMusic for Jazzorchestra“ (ATS Records, 2025) als Musik mit „ungemein lebendiger Dramaturgie“: wellenartige Steigerungen, ruhige Passagen, funkige Grooves, schroffe Klangexperimente – stilistisch offen und dabei stimmig. Das Orchester hat in seiner Geschichte Gastmusiker wie Kenny Wheeler, Jack Walrath, Johnny Griffin, Slide Hampton, Toshiko Akiyoshi und Randy Brecker eingeladen – und das Klangspektrum durch Stimme und Violine erweitert. Seit Jahren betreut das UAJO das OÖ JugendJazzOrchester und richtet jährliche Bigband-Workshops in Bad Goisern aus. Der Abend im OKH verbindet beide Seiten dieser Arbeit direkt: Nachwuchs und Institution, auf einer Bühne.

Die Veranstaltung beginnt um 19:00 Uhr, Einlass ist um 18:30 Uhr. Der Eintritt beträgt 25 Euro im Vorverkauf, 27 Euro an der Abendkassa. Tickets und weitere Infos: www.okh.or.at/programm.