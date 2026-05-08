In seiner heutigen Sitzung hat der Landesparteivorstand der Oberösterreichischen Volkspartei die Nachfolge für das frei werdende Landtagsmandat von Günther Baschinger im Wahlkreis Hausruckviertel beschlossen. Das Mandat übernimmt Manuela Gschwandtner aus Gampern im Bezirk Vöcklabruck. Sie ist die nächstfolgende Kandidatin auf der Wahlliste der OÖVP im Hausruckviertel.

Landeshauptmann Thomas Stelzer gratuliert Manuela Gschwandtner zur neuen Aufgabe: „Mit Manuela Gschwandtner zieht eine engagierte Frau in den Oö. Landtag ein, die aus ihrem Beruf als Bankangestellte, als Vizebürgermeisterin und aus ihrem ehrenamtlichen Engagement viel Erfahrung mitbringt. Sie weiß, wie wichtig es ist, zuzuhören, zu arbeiten und Verantwortung zu übernehmen. Ich wünsche ihr für diese wichtige Aufgabe alles Gute.“

Manuela Gschwandtner betont: „Ich freue mich sehr über das Vertrauen und gehe mit großem Respekt an diese neue Aufgabe heran. Als Gemeindepolitikerin weiß ich, wie wichtig der direkte Kontakt mit den Menschen ist. Genau diesen Zugang möchte ich auch in meine Arbeit im Landtag einbringen: nahe bei den Menschen, mit einem offenen Ohr für ihre Anliegen und mit vollem Einsatz für Oberösterreich.“

Zur Person:

Manuela Gschwandtner wurde am 14. September 1981 geboren und ist Bankangestellte. Sie lebt in der Gemeinde Gampern im Bezirk Vöcklabruck. Seit 2018 ist sie ÖAAB-Bezirksobfrau und stellvertretende Bezirksparteiobfrau der OÖVP Vöcklabruck. Seit 2020 ist sie Vizebürgermeisterin in Gampern. Sie ist in den Teilorganisationen ÖAAB sowie Frauen in der ÖVP aktiv und kandidierte bereits bei der Landtagswahl 2021 sowie bei der Nationalratswahl 2024.