TRAUNKIRCHEN. Kürzlich besuchte Gemeindelandesrätin Michaela Langer-Weninger die Gemeinde Traunkirchen, um sich vor Ort ein Bild von einem dringend notwendigen Infrastrukturprojekt zu machen: der Adaptierung eines bestehenden Gebäudes im Bereich der Volksschule, das ab Herbst als vorübergehendes Ausweichquartier für den Kindergarten dienen wird.

Der Mehrzwecksaal – angebaut an die Volksschule Traunkirchen – entsprach in seinen baulichen und technischen Standards nicht mehr den heutigen Anforderungen. Um den sicheren, zeitgemäßen und kindgerechten Betrieb als Übergangslösung für den Kindergarten gewährleisten zu können, ist eine umfassende Sanierung erforderlich. Die Gemeinde Traunkirchen investiert dafür rund 300.000 Euro, unterstützt durch Fördermittel des Landes Oberösterreich. Die Umsetzung übernimmt die örtliche Baufirma PEER.

Eine besondere Herausforderung stellt die Übergangsphase dar: Ab Herbst werden in dem sanierten Volksschul-Mehrzwecksaal vorübergehend Kindergartengruppen untergebracht. Grund dafür ist der in den nächsten Monaten geplante Start des Neubaus des Kindergartens. Sobald der Neubau des Kindergartens fertiggestellt ist, übersiedeln die Kinder in das neue Kindergartengebäude und die sanierten Räumlichkeiten stehen wieder als Schulraum, Veranstaltungsraum und Bewegungsraum für die Volksschule, den Kindergarten sowie für die Vereine und die Bevölkerung zur Verfügung.

„Ich freue mich, dass wir eine gute Übergangslösung für die Unterbringung des Kindergartens finden konnten und in diesem Zug auch unsere Räumlichkeiten modernisieren können. Danke allen Gemeinderätinnen und Gemeinderäten für die gute Zusammenarbeit. Nur gemeinsam können wir solch wichtige Projekte gut und rasch umsetzen“, freut sich Bürgermeister Christoph Schragl.

Mit diesem Projekt setzt die Gemeinde Traunkirchen gemeinsam mit dem Land Oberösterreich auf die nachhaltige Nutzung bestehender Infrastruktur, auf Kostenbewusstsein und auf einen deutlichen Mehrwert für Bildung, Gemeinschaft und Lebensqualität.