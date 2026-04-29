In Pinsdorf wurden in der Nacht auf Dienstag offenbar zwei „Achtung Ölspur“-Verkehrszeichen der Feuerwehr gestohlen. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

„Eine bislang unbekannte Täterschaft ist dringend verdächtig, in der Nacht von 27. auf 28. April 2026 zwei Verkehrszeichen, welche am Vortag in Pinsdorf an der Kreuzung Wagnerstraße mit der Vöcklabrucker Straße von der Feuerwehr aufgestellt wurden, gestohlen zu haben. Der oder die Täter waren gegen 21:50 Uhr mit einem silbernen VW Golf beim Tatort. Die Ermittlungen laufen. Zeugen werden ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Gmunden unter +43(0)59133 4100 zu melden.“ Polizei Oberösterreich, Presseaussendung „Am Sonntag, dem 26. April 2026 stellte die Feuerwehr im Zuge eines Einsatzes zwei „Achtung Ölspur“-Warntafeln im Bereich der Kreuzung Wagnerstraße mit der Vöcklabrucker Straße auf, um auf eine rutschige Fahrbahn hinzuweisen und so die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten. In der Nacht von 27. auf 28. April 2026 wurden diese Tafeln leider entwendet. Wer Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei uns zu melden. Wir appellieren an die Diebe, die Tafeln umgehend zurückzubringen.“ Feuerwehr Pinsdorf, via Facebook