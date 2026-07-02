Am Mittwochmittag wurde ein neunjähriger Bub in Bad Ischl bei einem Verkehrsunfall verletzt. Trotz einer Vollbremsung konnte ein Autofahrer eine Kollision nicht mehr verhindern.

Ein 66-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden war gegen 12:00 Uhr mit seinem Pkw auf der Leitenbergerstraße unterwegs, als ein neunjähriger Bub aus dem Bezirk Gmunden plötzlich die Fahrbahn betrat. Der Autofahrer leitete sofort eine Vollbremsung ein, konnte den Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern.

Der Neunjährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung wurde er mit dem Rettungshubschrauber in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck geflogen, berichtet die Polizei.