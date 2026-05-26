In Gmunden ist es am späten Dienstagvormittag zu einer heiklen Situation im Parkhaus eines Einkaufszentrums gekommen. Ein PKW drohte dort offenbar in Flammen aufzugehen.

Die Feuerwehr wurde mit dem Einsatzbegriff „Brand Fahrzeug in Gebäude“ zum Parkhaus eines Shoppingcenters in Gmunden alarmiert. Bei einem PKW ist es aus noch unbekannten Gründen zu einem Brand gekommen. Das Feuer konnte offenbar mittels Feuerlöscher noch rechtzeitig eingedämmt werden, sodass es zu keinem größeren Brand kam. Auch für die anderen Fahrzeuge beziehungsweise Personen im Parkhaus konnte dadurch schnell wieder Entwarnung gegeben werden. Nach rund einer Stunde konnte die Feuerwehr wieder abrücken. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt.

Quelle: laumat/Matthias Lauber