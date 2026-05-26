Wer heute über Unternehmertum spricht, kommt an einem Thema kaum mehr vorbei: Betriebsübernahme. Bei der Veranstaltung „NextGenTour – Erfolgreich übernehmen“ bei Traunstein Sportbekleidung in Kirchham wurde deutlich, wie viel Potenzial und Zukunftschance in einer gelungenen Übergabe steckt.

Die Junge Wirtschaft Gmunden brachte dazu Übergeber, Übernehmer und Experten an einen Tisch – und setzte bewusst ein starkes Zeichen für ein Thema, das in den kommenden Jahren massiv an Bedeutung gewinnen wird. Denn allein in Oberösterreich stehen bis 2029 mehr als 7.800 Betriebe zur Übergabe an.

Im Mittelpunkt des Abends stand die offene Talkrunde mit Gründer und Übergeber Karl Attwenger sowie den Übernehmern Michael Holzinger und Andreas Etzelstorfer von Traunstein Sportbekleidung. Besonders eindrucksvoll waren die persönlichen Einblicke in den Übergabeprozess – von Verantwortung und Entscheidungsfindung bis hin zu Kommunikation, Vertrauen und Rollenverteilung innerhalb des Unternehmens. Dabei wurde klar: Eine erfolgreiche Übernahme braucht Zeit, Vorbereitung und gegenseitiges Verständnis.

Diese Kernaussage zog sich durch den gesamten Abend. Sowohl in der Expertentalkrunde rund um Steuern, Recht und Finanzierung mit Dr. Wolfgang Köppl (BNP Steuerberatung), Mag. Georg Lampl (Rechtsanwalt) und Sebastian Schiemer, MBA (Sparkasse OÖ) als auch im Impulsvortrag von Elke Hintenaus, MSc zur Demografieberatung „Digi+“ wurde betont, wie wichtig es ist, sich frühzeitig mit Übergabe und Übernahme auseinanderzusetzen. Denn dabei geht es längst nicht nur um Zahlen oder Verträge, sondern auch um Menschen, Wissenstransfer und Unternehmenskultur.

„Betriebsübernahmen werden in Zukunft eine immer wichtigere Rolle spielen. Umso wertvoller ist es, wenn junge Unternehmer:innen frühzeitig praxisnahe Einblicke und direkten Austausch mit Experten bekommen“, betont Thomas Schöfbänker, Bezirksvorsitzender der JW Gmunden.

Die Veranstaltung zeigte eindrucksvoll, dass Übernehmen weit mehr bedeutet, als einen bestehenden Betrieb fortzuführen: Es geht darum, Bestehendes weiterzuentwickeln und gleichzeitig neue Impulse einzubringen.

Ein besonderer Dank gilt den Jahressponsoren Sparkasse OÖ und BNP Steuerberatung, die die Junge Wirtschaft Gmunden über das gesamte Jahr hinweg als verlässliche Partner unterstützen.