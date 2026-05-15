Vöcklabruck. Das OKH – Offenes Kulturhaus Vöcklabruck lädt am 22. Mai herzlich zu Anna Buchegger ein. Die Salzburger Dialektpop-Künstlerin präsentiert ihr Album „Soiz“ – eine musikalische Auseinandersetzung mit Heimat, queerer Identität und dem Spannungsfeld dazwischen.

„Soiz“ behandelt den Konflikt zwischen ländlicher Herkunft und progressiven Wertvorstellungen. Buchegger singt auf Salzburger Dialekt über das, was viele kennen: die Zerrissenheit zwischen Tradition und persönlicher Entwicklung. Songs wie „Maria“ – eine Hommage an Maria von Trapp als eigensinnige Frauenfigur – oder „Teppich“ und „Mauer“ über Fremdenfeindlichkeit zeigen diese Spannung konkret auf.

Anna Buchegger stammt aus Salzburg und entwickelte sich zur prägenden Stimme des österreichischen Dialektpops. Nach ihrem Debütalbum „Windschatten“ erhielt sie 2024 den Hubert von Goisern Kulturpreis und zwei Amadeus-Nominierungen. Ihre Musik bewegt sich zwischen clubtauglichen elektronischen Beats und zugänglichen Popstrukturen – für Fans von Hubert von Goisern, Bilderbuch und Salami Aleikum.

Buchegger schuf eine Kunstfigur zwischen Tracht und queerer Selbstbestimmung. Sie verbindet elektronische Beats mit Amapiano-Anleihen und macht Dialekt zur Sprache gesellschaftlicher Kritik. Das Album „Soiz“ zeigt ihre Weiterentwicklung von folkigeren Anfängen hin zu tanzbareren, politischeren Tönen.

Die Salzburger Künstlerin steht für eine Generation, die Heimat nicht verherrlicht, sondern kritisch hinterfragt. Sie behält den Dialekt als Verbindung zur Herkunft bei, nutzt ihn aber für progressive Inhalte. Live präsentiert sie diese Widersprüche als kraftvolle Performance zwischen Clown, Couture und traditioneller Tracht.

Mit „Soiz“ setzt Buchegger ihre erfolgreiche Laufbahn fort: von ersten Veröffentlichungen über Preise bis zur aktuellen Tour. Sie macht Dialektpop zu einem Instrument des gesellschaftlichen Diskurses – authentisch, tanzbar und für Pop-Neulinge zugänglich.

Den Abend eröffnet Johannes – Singer-Songwriter aus Aurach am Hongar und damit ein echtes Heimspiel im OKH. Mit seiner kraftvollen Baritonstimme singt er unverstellt und ehrlich: Geschichten vom Fremdsein und wieder Heimkommen, von Verlust und Hoffnung, von Gemeinschaft. Sein erfrischender Dialekt-Pop verbindet Pop und Tradition, Stadt und Land – und trifft damit thematisch den Geist des Abends auf bemerkenswerte Weise. Seit seiner Debüt-Single „Einer von Euch“ (September 2024) veröffentlicht Johannes regelmäßig neue Songs und ist als Solokünstler in Oberösterreich und Wien aufgetreten.

Die Veranstaltung beginnt um 20:30 Uhr, Einlass ist um 19:30 Uhr. Der Eintritt beträgt 25 Euro im Vorverkauf, 29 Euro an der Abendkassa bzw. 12 Euro für Jugendliche. Tickets unter www.okh.or.at/programm. Weitere Infos und Ermäßigungen: www.okh.or.at