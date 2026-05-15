Wie jedes Jahr wird auch heuer wieder Bad Ischl zum Mekka für Schacheuropa. 250 Spieler:innen aus 15 Nationen werden erwartet, um ihr traditionelles Pfingstopen in fünf Wertungsgruppen im Kongress- und Theaterhaus Bad Ischl abzuhalten. Turnierstart ist am Freitag, 22.5.2026 um 19.00, es folgen vier Tage Spannung auf 64 Feldern bis am Montag 25.5. um ca. 14.00 zur Siegerehrung gerufen wird.

Das größte Turnier Oberösterreichs lockt heuer mit 3.000 Euro Preisgeld, fünf Jugendpreisen und natürlich auch heuer wieder Elopunkten für die Weltrangliste. Mit knapp 1.500 Übernachtungen wird das Turnier auch zum Wirtschaftsfaktor für die Region freut sich Turnierdirektor Daniel Lieb auf das Open in seiner 18. Auflage.

Am Samstag, 23.05. findet ab 18.00 an gleicher Stelle ein international gewertetes Blitzturnier statt, zu dem auch Gäste herzlich eingeladen sind.

Restplätze sind noch vorhanden, alle Informationen zum Turnier finden sich auf der Turnierhomepage www.salzkammergutopen.gnx.at oder unter der Turnierhotline 0699 / 12 13 13 39.