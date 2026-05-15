Am Mittwoch 13.5.2026 war ein Jubeltag für die Stockschützen des Pensionistenverbandes Ortsgruppe Gschwandt bei der Siegerehrung im Gasthaus „Franzl im Holz“, wo die Sportlerinnen und Sportler durch den neuen Wirt Christian Ziegler herzlich willkommen geheißen wurden.

Zur Vorgeschichte: Der sportliche Leiter der Stockschützen Alfred Geyerhofer hat am Dienstag 21.4.2026 einen tollen Nachmittag und Abend in der Stockhalle der UNION Gschwandt organisiert und dort mit den Disziplinen Ziel- und Plattlschießen und Kegeln mit je 10 mal Schießen pro Bewerb für jeden Teilnehmer/in die Sieger ermittelt. Die Ergebnisse wurden in Wertungsblättern festgehalten und dann sorgfältig durch Alfred G. ausgewertet.

Für die ersten drei Damen und Herren wurden von den Sponsoren Bäckerei Reingruber, Gasthaus „Silberfuchs“, Fam. Hain, Franzl und Barbara, eh. Wirtsleute Gasthaus „Franzl im Holz“ und Firma Doppelmayr GmbH Fritz Silberhummer wertvolle Preise gespendet und feierlich durch Alfred Geyerhofer und Vorsitzenden Kurt Viertbauer überreicht.

Sieger bei den Damen mit 7 Teilnehmerinnen wurde Traudi Leitner mit gesamt 198 Punkten, Zweite Heidi Geyerhofer mit 176 Punkten und Dritte Inge Spiessberger mit 167 Punkten. Bei den Männern mit 18 Teilnehmern siegte Walter Rennhofer mit 201 Punkten vor Alfred Geyerhofer mit 193 Punkten und Walter Gumpl sen. mit 189 Punkten. Begleitet durch kräftigen Applaus nahmen die Siegerinnen und Sieger ihre Preise freudenstrahlend entgegen und nach den Siegerfotos wurde kräftig gefeiert. Einen verdienten Sonderapplaus für seine Bemühungen auch über das ganze Jahr hinweg erhielt Stockchef Alfred Geyerhofer.