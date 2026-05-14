Bad Ischl/Straßburg. 24 Schüler*innen des Schwerpunkts „Internationale Wirtschaft“ der BHAK Bad Ischl nahmen am 12. Mai an der Euroscola im Europäischen Parlament teil. Begleitet wurden die Jugendlichen von den beiden Professorinnen Gudrun Sotz-Hollinger und Barbara Promberger.

Bereits am ersten Reisetag stand das Kennenlernen der elsässischen Metropole auf dem Programm. Bei einer Stadtführung erkundete die Gruppe das historische Viertel „Petite France“ sowie das Straßburger Münster. Den Abschluss des Tages bildete ein gemeinsames Flammkuchen-Essen in einem traditionellen Restaurant.

Der zweite Tag drehte sich ganz um Europa und den internationalen Austausch. Als eine von insgesamt 42 Schulen aus allen Mitgliedsstaaten der EU sowie Großbritannien durfte die Delegation aus Bad Ischl an der Euroscola-Session im Europäischen Parlament teilnehmen. Zum Auftakt hatten die Jugendlichen im Plenarsaal des Parlaments die Möglichkeit, dem deutschen EU-Abgeordneten Andreas Schwab Fragen zu stellen. Im Anschluss tauschten sie sich per Videokonferenz mit dem französischen Umweltwissenschafter Camille Siefridt aus. Danach schlüpften die Teilnehmer*innen selbst in die Rolle von EU-Abgeordneten und erlebten bei einer Simulation inklusive Abstimmung hautnah, wie europäische Politik funktioniert.

Den Abend ließ die Gruppe bei einer Bootsfahrt auf der Ill ausklingen. Vor der Heimreise stand außerdem noch ein Besuch im Stade de la Meinau auf dem Programm, wo die Schüler*innen bei einer Führung spannende Einblicke in die Heimstätte des Racing Club de Strasbourg Alsace erhielten.

Mit zahlreichen neuen Eindrücken, internationalen Begegnungen und unvergesslichen Erfahrungen kehrte die Reisegruppe schließlich mit dem Bus nach Bad Ischl zurück. Besonderer Dank gilt dem Euroscola-Programm des Europäischen Parlaments, das diese Reise finanziell unterstützte und den Jugendlichen dieses besondere Erlebnis ermöglichte.