Der BAV Gmunden startete eine neue Kooperation mit der Sozialeinrichtung M3 des Samariterbundes. Ziel der Zusammenarbeit ist es durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit die Abfalltrennung zu verbessern und eine sinnvolle Tätigkeit zu bieten.

Im Fokus der Kooperation steht die Anbringung von Infoaufklebern auf Restabfall- und Biotonnen. Hintergrund ist die zunehmende Zahl an Fehlwürfen, insbesondere von Batterien und Akkus im Restabfall sowie von Störstoffen in der Biotonne. Falsch entsorgte Batterien und Akkus stellen ein massives Sicherheits- und Brandrisiko dar.

Die Mitarbeitenden der Sozialeinrichtung M3 übernehmen im Auftrag des BAV die praktische Umsetzung: Seit Ende 2025 werden alle neuen Restabfall- und Biotonnen mit den Hinweisaufklebern versehen. Diese befinden sich gut sichtbar auf den Deckeln der Behälter.

„Mit dieser Maßnahme setzen wir bewusst auf Information und Prävention“, betont der BAV-Geschäftsstellenleiter Christoph Stinglmayr. „Klare Hinweise auf den Tonnen helfen den Bürgerinnen und Bürgern, Fehlwürfe zu vermeiden und leisten einen wichtigen Beitrag zu mehr Umwelt- und Ressourcenschutz.“

Die Kooperation verbindet soziales Engagement mit praktischer Umweltarbeit und schafft sinnvolle Tätigkeiten mit unmittelbarem Nutzen für die Region.

Der BAV Gmunden und der Samariterbund M3 freuen sich über die neue Partnerschaft und sehen darin einen weiteren Schritt zu einer nachhaltigen, Abfallwirtschaft im Bezirk Gmunden.