Bad Ischl. Am 12. Mai setzten Schüler*innen aus Bad Ischl und St. Gilgen trotz schwieriger Wetterbedingungen ein starkes Zeichen für Klimaschutz und Zusammenhalt. Bei Schnee, Wind und Regen pflanzte die erste Klasse der Praxisschule Bad Ischl gemeinsam mit Schüler*innen des BG/BRG Bad Ischl sowie der St. Gilgen International School insgesamt 200 junge Lärchen in Perneck. Jeder Baum wurde einem Absolventen oder einer Absolventin der diesjährigen Abschlussklassen der drei Schulen gewidmet.

Die jungen Bäume stehen als lebendige Symbole für Verantwortung, Gemeinschaft und Zukunft. Trotz der widrigen Bedingungen arbeiteten die Schüler*innen mit großem Einsatz, Teamgeist und Durchhaltevermögen. Die Idee, für jede Absolventin und jeden Absolventen einen Baum zu pflanzen, entstand aus dem Wunsch heraus, etwas Bleibendes zu schaffen und gleichzeitig einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Jede einzelne Lärche wird im Laufe ihres Lebens wertvolles CO₂ binden und damit einen nachhaltigen Beitrag für kommende Generationen leisten.

Die Aktion wurde im Rahmen des schulübergreifenden Nachhaltigkeitsgremiums Green Minds initiiert, das von Schüler*innen der BHAK/BHAS Bad Ischl, des BG/BRG Bad Ischl und der St. Gilgen International School geleitet wird. In Kooperation mit den Österreichischen Bundesforsten konnte das Projekt erfolgreich umgesetzt werden. Ein besonderer Dank gilt dem Lions Club, der das Projekt mit einer Spende von EUR 300 unterstützt hat. Durch dieses Sponsoring konnte die Pflanzaktion maßgeblich mitfinanziert und realisiert werden.

Die gepflanzten Bäume wurden mit kleinen Schildern versehen – beschriftet mit Namen, Zitaten oder persönlichen Wünschen. Was bleibt, ist weit mehr als ein neues Stück Wald: Es ist ein sichtbares Zeichen dafür, wie junge Menschen gemeinsam Verantwortung für die Zukunft übernehmen.