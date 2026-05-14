Bad Ischl. Die Schüler*innen der 2AK und 2BK der BHAK Bad Ischl nahmen an einem spannenden Workshop zum Thema Kreislaufwirtschaft teil, organisiert von Business Upper Austria unter der Leitung von Melanie Eggl. Ergänzend dazu besuchten die Klassen die Ausstellung „Waste Art“, durch die die Künstlerin und Kuratorin Ina Loitzl persönlich führte.

Im Workshop setzten sich die Schüler*innen aktiv mit nachhaltigem Wirtschaften auseinander. Mithilfe des „Circularity Compass“ analysierten sie die Lebenszyklen verschiedener Alltagsprodukte wie Holzstuhl, T-Shirt, Handy und Plastikflasche. Dabei entwickelten sie kreative Ideen, wie Produkte länger genutzt, wiederverwertet oder neu gedacht werden können, und präsentierten ihre Konzepte anschließend in kurzen Pitch-Präsentationen.

Auch die Ausstellung „Waste Art“ griff das Thema Nachhaltigkeit auf – diesmal aus künstlerischer Perspektive. Die Schüler*innen beschäftigten sich zunächst selbstständig mit den unterschiedlichen Botschaften und Gedanken der Künstler*innen, bevor Ina Loitzl interessante Einblicke und die Hintergründe der ausgestellten Werke näher erläuterte.

Gerade die Verbindung aus Wirtschaft, Nachhaltigkeit und Kunst machte den Tag besonders interessant: Während im Workshop konkrete Lösungen für eine ressourcenschonende Zukunft entwickelt wurden, zeigte die Ausstellung, wie Kunst zum Nachdenken über Konsum, Abfall und den Umgang mit Ressourcen anregen kann. Eingeladen wurden die beiden Klassen vom Zukunftsraum Salzkammergut auf Initiative von Christian Haselmayr.