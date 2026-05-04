Mit einem 2:0 (0:0)-Heimsieg gegen die SPG Weibern / Taufkirchen-Trattnach hält die Elf aus der Traunseestadt weiterhin Platz 1 in der Frauenklasse Süd/West. Nina Grieshofer glückte in der 2. Spielhälfte ein „Doppelpack“, mit dem sie derzeit bei 17 Volltreffern hält und hinter Emilia Holzinger (Attergau, 21 Tore) und Tamara Kaufmann (SPG Eberstalzell/Pettenbach/Ried-Tr., 19) auf Platz 3 der Scorerinnen-Liste liegt.

Gmundens Cheftrainer Jürgen Wabitsch: „Gegen sehr defensive Gegnerinnen konnten wir uns erst im 2. Spielabschnitt durchsetzen, trotzdem boten die Gäste phasenweise auch guten Fußball.

Wir bereiten uns nun auf einen ganz starken Gegner am kommenden Samstag vor, wo wir um 13.30 Uhr in der LSP-Arena den UFC Attergau, derzeit auf Platz 4, empfangen. Gestern führten unsere nächsten Gegnerinnen gegen den aktuellen Zweitplatzierten, die SPG Eberstalzell/Pettenbach/Ried-Tr., schon mit 2:0, unterlagen dann aber nach einer langen Unterbrechung wegen schwerer Verletzung ihrer Stürmerin Larisa Manaj, noch mit 2:3.

Wir hoffen auf eine starke Unterstützung durch unser treues Publikum!“