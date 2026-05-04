Im Rahmen der Jahreshauptversammlung des Gmundner Bauernbundes Ende April wurde ein neuer Vorstand gewählt. Das neu formierte Team rund um Obmann Rainer Grafinger erhielt dabei 100 Prozent der Delegiertenstimmen und wurde somit einstimmig gewählt.

Auch in der Funktion der Ortsbäuerin kam es zu einem Wechsel: Andrea Neuhofer übernahm dieses Amt im Zuge der Neuwahl.

Bauernbund-Bezirksobmann Christian Zierler bedankte sich beim bisherigen Vorstand unter der Leitung von Auguste Thallinger für die engagierte und wertvolle Arbeit in den vergangenen Jahren.

Die anwesenden Ehrengäste, Bürgermeister Stefan Krapf und Stadtrat Thomas Bergthaler, würdigten ebenfalls den langjährigen Einsatz von „Gusti“ Thallinger für die heimische Landwirtschaft und gratulierten zugleich dem neu gewählten Vorstandsteam rund um Rainer Grafinger herzlich zur Wahl.