Die Saison 2025/26 im Oberösterreichischen Fußball biegt langsam in die Zielgerade ein und somit warten auch für den SV Gmundner Milch Wochen der Entscheidungen. Mit einem 2:1-Auswärtssieg beim ATSV Sattledt haben die Traunseestädter den nächsten großen Schritt in Richtung Meisterschaft gemacht. Da Verfolger FC Andorf parallel Punkte liegen ließ, beträgt der Vorsprung an der Tabellenspitze der Landesliga West nun bereits komfortable 14 Punkte bei noch sechs ausstehenden Spielen.

Auch im Admiral OÖ Landescup sorgt der SVG weiterhin für Furore. Mit einem 4:2-Heimsieg gegen den SC Hörsching zogen die Blau-Weißen ins Halbfinale ein – als letzter verbliebener Fünftligist im Bewerb. Dort wartet am Dienstag, den 12. Mai (Anstoß 19:00 Uhr) in der heimischen LSP-Arena mit der SPG Friedburg/Pöndorf ein Spitzenteam der OÖ Liga. Die Rollen sind klar verteilt: Friedburg geht als klarer Favorit in das Semifinale, doch den Traunseestädtern ist durchaus zuzutrauen, für die große Sensation zu sorgen. Man träumt am Traunsee davon, dem Favoriten ein Bein zu stellen und den erstmaligen Einzug ins Cupfinale seit über 15 Jahren perfekt zu machen.

Bereits zuvor steht für den Tabellenführer das nächste Heimspiel in der Meisterschaft auf dem Programm: Am Freitag, den 8. Mai (Anstoß 19:00 Uhr), empfängt der SV Gmundner Milch den SK Kammer am Traunsee. Mit einem weiteren vollen Erfolg hätten die Blau-Weißen bereits am darauffolgenden Wochenende gegen Esternberg (Samstag, 16. Mai, 15:30, LSP-Arena) den ersten Matchball.

Die Ausgangslage ist klar: Der SV Gmundner Milch steht vor der Krönung einer herausragenden Saison und mit dem Cup-Halbfinale wartet gleichzeitig ein absolutes Highlight. Die Fans dürfen sich auf spannende Fußballabende in der LSP-Arena freuen.

SV Gmundner Milch vs. SK Kammer (Freitag, 08.05.2026, 19:00, LSP-Arena Gmunden)

SV Gmundner Milch vs. SPG Friedburg/Pöndorf (Dienstag, 12.05.2026, 19:00, LSP-Arena Gmunden)

SV Gmundner Milch vs. Union Esternberg (Samstag, 16.05.2026, 15:30, LSP-Arena Gmunden)