Die Junge Wirtschaft Gmunden & die WKO Gmunden laden am Dienstag, 19. Mai 2026 – 18:00 Uhr, zur „NextGenTour“ nach Kirchham ein.

Die Veranstaltung findet bei der Traunstein Sportbekleidung GmbH in Kirchham statt und richtet sich insbesondere an Unternehmerinnen und Unternehmer sowie Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer, die sich für das Thema Betriebsübernahme/Übergabe interessieren oder vielleicht selbst vor einer Übergabe/Übernahme stehen.

Bis 2029 stehen in Oberösterreich über 7.800 Betriebe zur Übergabe und jede Übergabe ist eine neue Chance. Mit der „NextGenTour – der Weg zur gelungenen Betriebsübernahme“ wird aufgezeigt, dass man nicht immer neu gründen muss, um UnternehmerIn zu werden. Eine Betriebsübernahme bedeutet: Verantwortung übernehmen, Bestehendes weiterentwickeln und Zukunft gestalten.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit spannenden Einblicken in die Praxis: Neben einem „Business Inside“ bei Traunstein Sportbekleidung berichten Übergeber und Übernehmer aus erster Hand über ihre Erfahrungen. Ergänzt wird das Programm durch eine Expertentalkrunde rundum das Thema „Übergabe & Übernahme“ sowie einen kurzweiligen Impulsvortrag „Demografieberatung Digi+“.

Bitte um verbindliche Anmeldung bis 13. Mai 2026 per E-Mail an veranstaltung@wkooe.at

oder telefonisch unter 05-90909-5250. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos.