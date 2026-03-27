Die Wiener Truppe Gewürztraminer lebt die musikalische Freiheit. Die virtuosen Instrumentalisten spielen, wonach ihnen ist, und zeigen eindrucksvoll, wie Musik verbinden kann.

Mit herrlich durchdachten Arrangements in allen denkbaren Musikrichtungen liefern sie einen Konzertabend, der einen lauschen, staunen und tanzen lässt.

Wer Folk, Rock, Hip-Hop, Swing, Balkan-Musik und vieles andere sonst noch liebt, ist hier bestens aufgehoben.

Zu erleben ist dieses „durchgeknallte Sextett“ am Samstag, 18.4.2026 ab 19:30 Uhr im 4kanter Gampern.