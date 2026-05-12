Am Freitag 22. Mai 2026 ab 18 Uhr feiert die Multimedia Performance FIEBER Premiere als 360°-Film in den Räumen der Stadtwerke Gmunden. Die Erde fiebert, sie leidet am Menschen.

Der Planet im Großen verhält sich wie die Zelle im Kleinen. Keime nähern sich an, bedrohlich und nicht aufzuhalten. Sie vermehren sich, stören das Gleichgewicht, bringen Hitze, Fieber, Schweiß und Kälte, Benommenheit.

Die lange Zeit des Willkommens und der Duldung ist vorbei. Das Protein gebiert die Abwehr, es entspinnt sich ein Kampf. Die Abwehr vertreibt die Eindringlinge in tödlicher Umarmung. Sie ergießen sich ins kühle Außen und verschmelzen mit dem Wald. Der Fieberengel wacht über die Transformation. Er bringt Heilung, Ruhe und Licht.

In ‚Fieber‘ wird die Welt selbst zur Akteurin. Sie aktiviert ihre Selbstheilungskräfte und scha[t ein neues Gleichgewicht. Die Aussage bleibt o[en und lässt Raum für Interpretationen.

Die Multimedia Performance kann als 360° Video mittels einer VR-Brille oder zweidimensional zwischen zwei 180° Filmen erlebt werden. Das Publikum hat die Möglichkeit, virtuell mitten im Geschehen zu stehen und den Blick in unterschiedliche Richtungen schweifen zu lassen.

Das Projekt entstand als Kooperation der Vereine Kulturvision Salzkammergut und K.A.W. Kultur in der Alten Weberei Ebensee.

Idee, Konzept und Umsetzung entstanden in einem kollaborativen Prozess von und mit: Daniel Bernhardt, Marion Brandstetter, Angelika Doppelbauer, Petra Kodym, Michaela Schausberger, Michael Wittig & Ute Zaunbauer.

Mit freundlicher Unterstützung von Chris Kapun (Audio: Aufnahme, Schnitt & Mastering), Heidi Zednik (Native English), Kino Ebensee (techn. Support)

Premiere FIEBER Multimedia Performance Fr. 22. Mai 2026, Soft Opening 18 Uhr, Präsentation 19 Uhr, Stadtwerke, Gaswerkstraße 4, Gmunden

www.kulturvision-salzkammergut.at

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