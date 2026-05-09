Am Freitagnachmittag ist es in Scharnstein zu einem Motorradunfall gekommen. Ein 57-Jähriger verlor bei einem Fahrmanöver die Kontrolle und stürzte. Der Mann wurde dabei verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Kontrollverlust bei Fahrmanöver

Der Unfall ereignete sich am 8. Mai 2026 gegen 15:45 Uhr auf der Museumstraße. Ein 57-jähriger Motorradlenker aus dem Bezirk Gmunden war von Viechtwang kommend in Richtung Scharnstein unterwegs.

Bei einem sogenannten „Wheelie“ verlor der Mann, der laut Angaben ohne Helm unterwegs war, die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam zu Sturz.

Verletzter im Krankenhaus

Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde er in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck eingeliefert.

Quelle: LPD OÖ