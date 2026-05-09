Zu einem nicht alltäglichen Einsatz wurden Andreas und Juliana von der Polizeiinspektion St. Georgen im Attergau gerufen: Ein Rehbock hatte sich mit seinem Gehörn in einem Zaun verfangen und war bereits sichtlich erschöpft und panisch.

Während Andreas das Tier vorsichtig fixierte, konnten der Jäger und der Landwirt gemeinsam den Zaun lösen. Mit vereinten Kräften gelang schließlich die Befreiung des unverletzten Rehbocks, der sofort über die Wiese zurück in den angrenzenden Wald flüchtete.

Besonders schön: Der Rehbock besucht das Anwesen laut dem Landwirt bereits seit Jahren, berichtet die Polizei.